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Spor

Douglas Luiz adım adım Juventus'a

İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus, İngiliz ekibi Aston Villa forması giyen Douglas Luiz'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

12 Haziran 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Douglas Luiz adım adım Juventus'a
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Juventus transfer sezonunda hızlı günler geçirecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlılar orta saha transferinde büyük aşama kaydetti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Juventus 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'i transfer etmeye çok yaklaştı.

JUVENTUS İLE ASTON VILLA ARASINDA TAKAS GÖRÜŞMELERİ

Diğer taraftan yine haberde yer alan bilgiye göre transfere takas da dahil olabilir. Juventus'tan Weston McKennie ve Samuel Iling-Junior transferde Douglas Luiz'in yerine Aston Villa'nın yolunu tutabilir.

Taraflar anlaşmaya yaklaşırken; Douglas Luiz satışının Aston Villa'ya Premier Lig'deki kar ve sürdürülebilirlik kurallarında katkı sağlaması beklendiği ifade edildi.

İstikrarlı bir sezonu geride bırakan Brezilyalı oyuncu çıktığı 53 resmi maçta 10 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

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