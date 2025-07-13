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Spor

Douglas Luiz İngiliz devlerini peşine taktı

Premier Lig ekipleri Everton ve Fulham, Serie A takımı Juventus forması giyen Douglas Luiz düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Douglas Luiz İngiliz devlerini peşine taktı
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Premier League ekipleri Everton ve Fulham, Juventus forması giyen Douglas Luiz için devreye girdi.

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre, iki kulüp de hem Brezilyalı orta saha oyuncusu hem de Juventus ile transfer şartları konusunda temaslarda bulundu.

Juventus'un yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuya kısa sürede ilgi artarken, Premier League'e geri dönüş ihtimali gündeme geldi.

Everton ve Fulham'ın önümüzdeki günlerde resmi tekliflerini sunmaları bekleniyor. Juventus'un oyuncu için nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

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