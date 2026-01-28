İSTANBUL 14°C / 11°C
Douglas Luiz yeniden Aston Vİlla'da

Premier Lig ekibi Aston Villa, eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 21:45
Douglas Luiz yeniden Aston Vİlla'da
Premier Lig ekibi Aston Villa, eski futbolcusu Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz kulübü, 2024 yılında 51.5 milyon euroya Juventus'a sattığı Douglas Luiz'i kiralık olarak yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Dougie" ifadeleri yer aldı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Aston Villa'da 5 sezon boyunca orta sahanın vezgeçilmez ismi olmuştu.

Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.

