Douglas Tanque: Takıma en üst seviyede destek olmak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un golcüsü Douglas Tanque, gol yollarında etkili olup takımının ligde kalıcı olması için çaba harcayacağını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin 29 yaşındaki Brezilyalı santraforu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon oynadığı 29 lig maçında 15 gol atıp 2 de asist yaparak takımın Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı sağladığını, önümüzdeki sezonda takımına katı verebilmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.



Lige odaklandığını anlatan başarılı forvet oyuncusu, "Hazırlık kampımızda herkes özveriyle çok iyi çalışıyor. Süper Lig'e en iyi şekilde girmeye hedefliyoruz." dedi.

Karadeniz ekibinde oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tanque, "Süper Lig'den birçok takımdan daha önce teklifler almıştım. Samsunspor'un teklifini kabul etmemin sebebi projesine inandım. Bu sebepten buraya geldim ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şükürler olsun ki Süper Lig'e çıktık ve burada oynayacağım için de ayrıca çok mutluyum. Sözleşmemin de son yılı." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK"



Takımının 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını anımsatan Douglas Tanque, şöyle konuştu:

"Geçen sene hem Samsunspor hem de benim için inanılmaz bir yıldı. Şükürler olsun ki takıma katkı verebildim. Süper Lig'de olmak tabii ki gurur verici, bunu da başardık. Şimdiki hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Geçen sene yaptığım gibi inşallah bu sene de takıma en üst seviyede destek olup gollerimi atarak Samsunspor'a fayda sağlamak istiyorum."

Kırmızı-beyazlı taraftarların mutlu olması için iyi bir performans ortaya koyacağını dile getiren Tanque, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samsunspor'un önceliklerini her zaman birinci sıraya koyuyorum çünkü takımın başarısı çok önemli. Samsunspor taraftarının inanılmaz olduğunu söyleyebilirim. Bu sene de inşallah elimden geldiğince ortaya koyacağım performansla onları mutlu edebilirim."