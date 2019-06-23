Douglas’ın işi tamam

KARTAL, sağ bek nokta atışını yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın raporu sonrasında harekete geçen yöneticiler, Sivas ile olan kiralık özleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Douglas ile görüşerek anlaşma sağladı.1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik bir anlaşma üzerinde mutabakat sağlanırken, senelik ücret 1.5 milyon euro oldu.

BARÇA İLE DE ANLAŞMASI BİTTİ

28 yaşındaki futbolcunun asıl kulübü Barcelona ile de sözleşmesi sona ereceği için oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Brezilyalı futbolcu da bu nedenle Siyah-Beyazlılar’dan imza parası talep etti. Douglas’ın ilk olarak 2.5 milyon eurodan kapıyı açtığı ancak Beşiktaş’ın bu rakama olmaz demesi sonrası 1.5 milyon euroya ikna olduğu ifade edildi.

32 MAÇTA 3 GOL, 7 ASİST

Böylece Douglas, Siyah-Beyazlı forma altında 3 sezonu tamamlarsa, maliyeti 6 milyon euroyu bulacak. Geçen sezon Sivas’ta 32 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas’ı Avcı’nın Başakşehir’deki görev döneminde de izlediği ve takıma aldırmak istediği öğrenildi. Ancak Avcı, Beşiktaş’ın başına geçince,Sambacı’nın rotası da Kartal’a döndü.