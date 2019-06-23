31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Douglas’ın işi tamam

Kartal, 2+1 yıllığına el sıkıştığı Sambacı’ya senelik 1.5 milyon euro verecek. Ayrıca 28 yaşındaki yıldıza imza parası olarak da 1.5 milyon euro ödenecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL, sağ bek nokta atışını yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın raporu sonrasında harekete geçen yöneticiler, Sivas ile olan kiralık özleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Douglas ile görüşerek anlaşma sağladı.1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik bir anlaşma üzerinde mutabakat sağlanırken, senelik ücret 1.5 milyon euro oldu.

BARÇA İLE DE ANLAŞMASI BİTTİ

28 yaşındaki futbolcunun asıl kulübü Barcelona ile de sözleşmesi sona ereceği için oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Brezilyalı futbolcu da bu nedenle Siyah-Beyazlılar’dan imza parası talep etti. Douglas’ın ilk olarak 2.5 milyon eurodan kapıyı açtığı ancak Beşiktaş’ın bu rakama olmaz demesi sonrası 1.5 milyon euroya ikna olduğu ifade edildi.

32 MAÇTA 3 GOL, 7 ASİST

Böylece Douglas, Siyah-Beyazlı forma altında 3 sezonu tamamlarsa, maliyeti 6 milyon euroyu bulacak. Geçen sezon Sivas’ta 32 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas’ı Avcı’nın Başakşehir’deki görev döneminde de izlediği ve takıma aldırmak istediği öğrenildi. Ancak Avcı, Beşiktaş’ın başına geçince,Sambacı’nın rotası da Kartal’a döndü.

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek"

'Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek'

"İran'ın en iyi arkadaşı olurum"

'İran'ın en iyi arkadaşı olurum'

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

"Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var"

'Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var'

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok
 

POPÜLER HABERLER

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA