Dourado pazarlığı

GALATASARAY ön liberoda doğan boşluğu gidermek için çalışmalara hız verirken, gündeme İnternacional takımında forma giyen Rodrigo Dourado’nun alındığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, takımında kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü ile temasa geçerken, oyuncunun transfer şartlarının sorulduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON €

Brezilyalı yöneticilerin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için 10 milyon euro istediği kaydedildi. Bu rakamı çok fazla bulan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin indirim talep ederek bu konudaki isteklerini menajer aracılığıyla ilettikleri ifade edildi. İnternacional henüz bu konuda bir cevap vermezken, Aslan beklemeye geçti.

SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI

Sambacı’nın geçen sezon sol dizinden bir sakatlık geçirdiği ve kısa süre önce iyileşerek oynamaya başladığı belirtildi. İnternacional Kulübü’nün alt yapısından yetişen Dourado’nun kulübü ile 31 Aralık 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Dourado, Brezilya genç milli takımlarında da 6 kez forma giydi ancak daha sonra A Takım’da hiç oynayamadı.