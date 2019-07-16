27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7151
  • 6,4436
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dourado pazarlığı

Cim-Bom’un talip olduğu 25 yaşındaki Sambacı için İnternacional Kulübü 10 milyon euro istedi. Sarı-Kırmızılılar rakamı yüksek bulup indirim talep ederken, Brezilya’dan gelecek cevabı beklemeye başladı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY ön liberoda doğan boşluğu gidermek için çalışmalara hız verirken, gündeme İnternacional takımında forma giyen Rodrigo Dourado’nun alındığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, takımında kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü ile temasa geçerken, oyuncunun transfer şartlarının sorulduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON €

Brezilyalı yöneticilerin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için 10 milyon euro istediği kaydedildi. Bu rakamı çok fazla bulan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin indirim talep ederek bu konudaki isteklerini menajer aracılığıyla ilettikleri ifade edildi. İnternacional henüz bu konuda bir cevap vermezken, Aslan beklemeye geçti.

SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI

Sambacı’nın geçen sezon sol dizinden bir sakatlık geçirdiği ve kısa süre önce iyileşerek oynamaya başladığı belirtildi. İnternacional Kulübü’nün alt yapısından yetişen Dourado’nun kulübü ile 31 Aralık 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Dourado, Brezilya genç milli takımlarında da 6 kez forma giydi ancak daha sonra A Takım’da hiç oynayamadı.

Hainin son anları güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Camilerden selalar okunuyor

Camilerden selalar okunuyor

Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması" tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

Suriye sınırına zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

Başkan Erdoğan'ın kolundaki saat dikkat çekti

Başkan Erdoğan'ın kolundaki saat dikkat çekti
 

POPÜLER HABERLER

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA