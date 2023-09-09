Down Sendromlu Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Büyük mutluluk ve gururun yaşandığı sahada Kocaelili sporculardan da mesaj gecikmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a videolu mesaj gönderen özel sporcular, "Tahir Başkanım, sözümüzü tuttuk kupayı aldık. Kupayı size getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın ise sporcuların kendisine gönderdiği vidoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bu büyük zafer için helal olsun size çocuklar. Heyecanla sizi bekliyoruz, gururumuzsunuz" dedi.