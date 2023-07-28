Dr. J, Durant'i suçladı!

NBA efsanesi Julius Erving, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i "oradan oraya gezip süpertakım değiştirip durması" sebebiyle eleştirdi.

Dr.J kısa bir süre önce, NBA'i "mahveden" süpertakım kültürü hakkında uzunca konuştu ve suçun çoğunu 2016'da Golden State Warriors ile sözleşme imzalayan Durant'e yükledi:

"Gösteriyi gardiyan değil, bu adamlar, mahkumlar yönetiyor. Herhangi bir takımdaki yıldız bir oyuncu, 'Yemişim bu şehri de verdikleri desteği de, ben güneye gidiyorum. Florida'ya gidiyorum, Los Angeles'a gidiyorum ya da Teksas'a gidiyorum' falan diyebiliyor.

Bunlar iş kararları, anlıyorum. Ama basketbola hiç yardımcı olmadılar. Bu süpertakımları kurarak, lig içindeki pariteyi korumaya katkı sağlamadılar."

Erving sonrasında Durant'i, 'sürekli yeni süpertakımlarda oynamak için oradan oraya gezdiği' için resmen azarladı:

"Bundan sonra nereye giderse gitsin, yaşından ve 12-13 yıl forma giymiş olmasından dolayı muhtemelen kariyerini orada bitirecektir. Ve ayrıca şampiyonluk fırsatı yakalamak da istiyor. Eğer 'burada olmayacak' derse, onun için bu sebep yeterli olacaktır. 26-27 yaşında çocuklar oradan oraya geziyor, Durant'in kaç kez takım değiştirdiğine bakın."

NBA kariyerinde hep 76ers'a sadık kalan Erving, Philadelphia'da 10 sene forma giymişti.

2022-23 sezonunda ortalama 29,1 sayı, 6,7 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları yakalayan, ancak Suns'ı playofflarda ikinci turun ötesine taşıyamayan KD, bu yıl 35 yaşına girecek ve Suns'daki ikinci sezonunda oynayacak.