İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2023 Pazartesi / 29 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,3592
  • EURO
    29,6546
  • ALTIN
    1648.53
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Drag Şampiyonası'nda ilk tur yarışları tamamlandı
Spor

Drag Şampiyonası'nda ilk tur yarışları tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları Antalya'nın Kepez ilçesinde yapıldı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Drag Şampiyonası'nda ilk tur yarışları tamamlandı
ABONE OL

Kepez Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan şampiyona, Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pistinde gerçekleştirildi.

Dün 55 sporcunun katılımıyla antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları kapsamında bugün final müsabakaları yapıldı.

İki gün süren yarışların kategorilerinde pro 300'de Nurullah Deniz, pro 200'de Ferdi Can Çoraplı, street 2'de Metin İnce, standart 2'de Tolgay Koca, kadınlarda İrem Sahra Şengül, street 1 750'de Furkan Özdemir, street 1'de Batuhan Atardağ, pro street kategorisinde Muhammet Kamil Kırbaş birinci oldu.

Oldukça heyecanlı geçen yarışlarda en iyi dereceyi ise Muhammet Kamil Kırbaş elde etti.

  • Türkiye Motosiklet Federasyonu
  • Türkiye Drag Şampiyonası
  • Antalya Kepez ilçesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.