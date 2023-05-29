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Spor

Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'da başladı

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Düzenlenen yarışlarda 24 ekip, büyük kupa için yelken açtı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'da başladı
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Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda 24 ekip, büyük kupa için yelken açtı.

İki yılda bir farklı ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da gerçekleştirilen şampiyonada yelkenciler için start, Bodrum açıklarında Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne tarafından verildi. Arar Petrol A.Ş'nin ana sponsoru olduğu şampiyona 2 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonaya Türkiye başta olmak üzere İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika'dan sporcular katılıyor Organizasyonda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci mücadele veriyor.

Dünyanın en iyi yelkencilerinin "dragon" türü tekneleriyle mücadele ettikleri yarışmaya, İngiltere adına Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan Bluebottle adlı ikonik tekne de katılıyor.

  • 2023 Dragon Dünya Şampiyonası
  • Muğla
  • Türkiye Yelken Federasyonu

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