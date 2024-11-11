Draymond Green'den ilginç itiraf

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Stephen Curry ve Chris Paul'un takım arkadaşıyla "fazla samimi" olduğunu düşünerek, aralarını bozmaya çalıştığını itiraf etti.

The Draymond Green Show'un son bölümünde Green, geçtiğimiz yıl takıma katılan Paul ile Curry arasında gördüğü fazla samimiyet sebebiyle, ikili arasında kasıtlı olarak bir anlaşmazlık yaratmaya çalıştığını açıkladı:

"CP, başarmayı hedeflediğimiz her şeyin tam merkezinde yer alıyordu. Oyun kurucu pozisyonunda en iyi isim oydu. Steph'le arasındaki ağabey-kardeş ilişkisinin, bu yolda işimize yaramayacağını düşünüyordum.

Bana sanki bundan faydalanıyor gibi gelmişti ve bu hiç hoşuma gitmedi. Bu yüzden aralarını bozmaya çalıştım. Çünkü buna ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Fazla samimiydiler. Bundan daha sonra CP ile de çatışmıştık. Ve hiçbir koşulda bunu tersine çevirmeyi istemem."

Paul, 2023 yazında Warriors'a takas edilmiş ve takımla oynadığı 58 maçta 9,2 sayı, 6,8 asist ve 3,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.