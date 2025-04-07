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  • Draymond Green'den skandal hareket! Alperen Şengün sert müdahale sonrası yerde kaldı
Spor

Draymond Green'den skandal hareket! Alperen Şengün sert müdahale sonrası yerde kaldı

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Golden State Warriors'ı 106-96'lık skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün double-double ile maçı tamamladı. Alperen Şengün, Draymond Green'le girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sert müdahale sonrası Green'e sportmenlik dışı faul çalındı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Nisan 2025 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Draymond Green'den skandal hareket! Alperen Şengün sert müdahale sonrası yerde kaldı
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NBA Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Rockets, ilk yarısını 51-50 önde tamamladığı maçı 106-96 kazanıp rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Houston Rockets ise üst üste üçüncü galibiyetini alırken Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı. Milli basketbolcu 33 dakika sahada kaldı, 19 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Alperen Şengün, Draymond Green'le girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Hakemler, sert müdahale sonrası Green'e hücum faul verirken incelemenin ardından sportmenlik dışı faul çalındı.

Faulün ardından Alperen Şengün dudağında kanama meydana geldi.

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