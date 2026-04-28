Draymond Green'den Udoka'ya uyarı

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka'yı oyuncularına yönelik sert eleştirileri konusunda uyardı.

Rockets, serinin 3. maçında Los Angeles Lakers'a karşı son bölümde yaşadığı çöküşle 112-108 mağlup olmuştu. Houston, maçın son anlarında 6 sayılık avantajını yaklaşık 20 saniye içinde kaybetti; kritik bir üçlük faulü ve arka sahada yapılan top kaybı bu sonuca neden oldu.

Udoka, sezon boyunca olduğu gibi bu maçın ardından da oyuncularını açık şekilde eleştirdi. Ancak Green, bu yaklaşımın riskli olabileceğini dile getirdi.

"Ime'ye dikkatli olması gerektiğini söylerim. Günümüzde genç oyuncularla çalışmak farklı. Oyuncuların sizden vazgeçebildiğini görmüşlüğüm var. Ligde bunun birçok örneği oldu. Bu yüzden dikkatli olmasını öneririm," ifadelerini kullandı.

Green ayrıca, mağlubiyetlerde yalnızca oyuncuların değil, teknik ekibin de sorumluluk alması gerektiğini vurguladı:

"Oyuncular hatalar yaptı ama böyle bir çöküşte koçun da sorumluluk alması gerekir. O bunu yapmadı. Belki takımını benden daha iyi tanıyordur çünkü tepki verip bir maç kazandılar.

Houston Rockets, 4. maçta güçlü bir geri dönüş yaparak seride bir galibiyet aldı. Ancak ekip, Lakers karşısında 3-1 geride bulunuyor ve 5. maç deplasmanda oynanacak.