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Spor

Draymond Green'e LeBron için Steve Kerr'den izin çıkmadı!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in NBA tarihinde sayı rekoru kırdığı maçı izlemek için Steve Kerr'den izin istediğini fakat izin çıkmadığını söyledi.

2 Mayıs 2023 Salı 12:38 - Güncelleme:
Draymond Green'e LeBron için Steve Kerr'den izin çıkmadı!
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Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstari LeBron James'in NBA tarihinin sayı rekorunu kırdığı maçı Los Angeles'ta seyretmek için izin istediğini, ancak koç Steve Kerr tarafından ret cevabı aldığını söyledi.

Andscape'ten Marc J. Spears, Green'in James'in NBA tarihinin sayı kralı olduğu 7 Şubat'taki Oklahoma City Thunder maçını Los Angeles'ta izlemek için Warriors'tan izin talep ettiğini belirtti.

Ancak Kerr'ün, Warriors'ın playofflar için savaştığı dönemde Portland'dayken, Trail Blazers'a karşı oynayacağı maçtan önceki gece Geren'in takımla beraber kalmasının daha iyi olacağına karar verdiği için, katılmasına izin vermediği ortaya çıktı.

Draymond, Spears'a konuyu şu şekilde anlattı:

"Evet, kesin gidecektim. TNT'de yayınlanacaktı. Yayında ben de olacaktım ama Steve, 'Bunun takımımız için pek iyi olacağını düşünmüyorum. Biz uçarken, sen Los Angeles'a gideceksin, çocuklar seni TV'de maçı

anlatırken falan görecekler. Portland'a karşı bu maç bizim için önemli bir maç.' demişti. Ben de 'Tamam, saygılar. Sorun yok. Ekibimin yanında olacağım' demiştim.

Sonra Portland'a uçtum, kazanmamız gereken bir maçtı. Ama kesinlikle o an yaşanırken Los Angeles'ta bulunmak isterdim. Hayatım ve

dostluğumuz adına çok büyük bir andı. Lakin başka büyük anlar da olacak ve birlikte harika anılar oluşturacağız."

Green ve James, playoffların ikinci turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

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