Dries Mertens performansıyla yine alkış topladı

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Dries Mertens, Alanyaspor karşısında yine çok çabaladı.

Takımın adeta hücumdaki beyni olan 37 yaşındaki yıldız, 41. dakikada ise olağanüstü vuruşunda direği geçemedi.

Mertens, bu sezon ligde şutları en fazla direkten dönen oyuncu (6); Galatasaray ise direğe en fazla takılan (27) takım oldu.

Bu arada Alanyaspor'a rakip olduğu 4 maçta da gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, Ziyech'in golünde asisti yaparak yine boş geçmemiş oldu.

TORREIRA, NEFES ALDIRMADI

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçta, Lucas Torreira'nın performansı alkış aldı.

Torreira dün yine harika bir maç çıkarttı. Rakibin orta sahasına üstünlük kuran Uruguaylı yıldız 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

4 top kapma ve 1 şut engellemeyle Alanyasporlu oyunculara adeta nefes aldırmadı.