İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mertens, Sivasspor karşısında coştu
Spor

Dries Mertens, Sivasspor karşısında coştu

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 8 yaptı.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 22:12 - Güncelleme:
Dries Mertens, Sivasspor karşısında coştu
ABONE OL

Trednyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Müsabakanın 38. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içinde girip içeriye çevirdiği topu kale önünde Mertens tamamladı ve skor 2-0 oldu. 73. dakikada da Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin indirdiği topu Belçikalı futbolcu gelişe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 5-1 yaptı.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Mertens'in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Dries Mertens 74. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.