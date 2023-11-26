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Spor

Dries Mertens ülkesi Belçika'da gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Alanyaspor'u yine boş geçmedi. Belçikalı yıldızın bu performansı ülkesinde gündem oldu.

26 Kasım 2023 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Dries Mertens ülkesi Belçika'da gündem oldu
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Dries Mertens, yine bir Alanyaspor maçında yıldızlaştı... Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, Alanyaspor filelerini 2 kez salladı.

Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.

BELÇİKA'DA KONUŞULDU

Dries Mertens'in bu performansı ülkesinde gündem oldu. Belçika basınından Walfoot, Mertens'i manşetine taşıdı.

Yıldız oyuncuyla ilgili, "Dries Mertens, çabasıyla Galatasaray'ı büyük bir zafere taşıdı." başlığı atıldı.

Haberde ayrıca, "Mertens, attığı gollerle Galatasaray'ın liderlik için önemli bir galibiyet almasına yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

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