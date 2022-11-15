Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere...

Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.
Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."
İşte o paylaşım:
My first months at this beautiful club have been amazing. I couldn't have wished for a better welcome. The fans and the atmosphere in the stadium are indescribable. See you soon! ❤️�� @Galatasaray pic.twitter.com/9LmTPpxRnm— Dries Mertens (@D_Mertens_10) November 14, 2022