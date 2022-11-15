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Spor

Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere...

Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncu Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

15 Kasım 2022 Salı 00:35 - Güncelleme:
Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere...
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Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

İşte o paylaşım:

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