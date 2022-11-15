Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere...

Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

İşte o paylaşım: