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Spor

Dries Mertens'ten Cimbom'a piyango! Yeni durağı belli oldu

Fiorentina ve Lazio, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dries Mertens ile ilgileniyor. Dries Mertens transferinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Eylül 2023 Pazar 19:51 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten Cimbom'a piyango! Yeni durağı belli oldu
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'a bu transfer için 2-3 milyon euro bandında bir ücret ödenebileceği öğrenildi.

DRIES MERTENS İÇİN NAPOLI UZAK İHTİMAL

İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun dışında, Mertens'in 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye dönme ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı. Ancak 36 yaşındaki futbolcu için bu ihtimalin şu anda çok uzak olduğu kaydedildi. Mertens'in geleceğinin önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

ARABİSTAN VE KATAR

Mertens'in adı daha önce de Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılmıştı.

FUTBOLU BIRAKABİLİR!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söylemişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 42 maçta sahaya çıkan Dries Mertens, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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