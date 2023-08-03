Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile Zalgiris karşı karşıya geldi. 2-2'nin rövanşında RAMS Park'ta oynanan maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelede Galatasaray'a turu getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı. Alınan bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdıran taraf temsilcimiz oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile karşılaşacak. Maçlar 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sarı kırmızılılar, Sloven rakibini de geçmesi durumunda gruplar öncesindeki son tur olan Play-Off'a yükselecek. Galatasaray'ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

MERTENS'TEN HARİKA GOL!

Maça baskılı başlayan Galatasaray maçın ilk bölümünde pozisyonlar bulsa da golü bir türlü bulamadı. 31. dakikada Kerem, sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza yayına kesti. O noktada bulunan Mertens, gelişine harika vurdu ve topu ağlara gönderdi.

HAGI'YI GERİDE BIRAKIP TARİHE GEÇTİ

Dries Mertens, Zalgiris ağlarına gönderdiği bu harika golle Galatasaray tarihine geçti. Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün vs Milan) geride bırakan Mertens(36 yaş, 88 gün) Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

41 BİN TARAFTAR SEYRETTİ

Bu sezon ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Zalgiris mücadelesinde tribünleri doldurdu. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 41 bin 505 taraftar izledi.