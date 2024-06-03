Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, geride kalan sezonla ilgili İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIM ŞAŞIRTTI"

Belçikalı futbolcu, "Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum. Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı." dedi.

MAURO ICARDI

Mertens, Galatasaray'daki takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum" cevabını verdi.

MERTENS'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Mertens, 12 gol attı ve 19 asist yaptı. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise 16 asistle zirvede yer aldı.

YENİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Galatasaray'da sözleşmesi biten Mertens ile kısa süre içerisinde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.