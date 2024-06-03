İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2028
  • EURO
    34,9417
  • ALTIN
    2409.84
  • BIST100
    10481.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mertens'ten olay açıklama! ''Icardi ile anlaşma yaptık''
Spor

Dries Mertens'ten olay açıklama! ''Icardi ile anlaşma yaptık''

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha verdiği röportajda Süper Lig'de asist kralı olabilmek için Icardi anlaşma yaptığını itiraf etti. İşte detaylar...

3 Haziran 2024 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten olay açıklama! ''Icardi ile anlaşma yaptık''
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, geride kalan sezonla ilgili İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIM ŞAŞIRTTI"

Belçikalı futbolcu, "Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum. Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı." dedi.

MAURO ICARDI

Mertens, Galatasaray'daki takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum" cevabını verdi.

MERTENS'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Mertens, 12 gol attı ve 19 asist yaptı. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise 16 asistle zirvede yer aldı.

YENİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Galatasaray'da sözleşmesi biten Mertens ile kısa süre içerisinde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.