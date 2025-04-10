Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, John Obi Mikel'in "The Obi One Podcast" kanalına konuk oldu. Mertens, Galatasaray ile ilgili itiraflarda bulundu.

"GELDİĞİMDE 13. SIRADALARDI"

John Obi Mikel: "İstanbul'a ve Galatasaray'a alışabildin mi?"

Dries Mertens: "Evet, buraya geldiğimde Galatasaray'ın en kötü yıllarından biriydi. 13. sıradalardı, yeni ve tecrübeli isimler aradıklarını söylediler. Ben de buraya gelir ve emekli olurum diye düşünmüştüm. 1 yıllık sözleşme imzaladım fakat 3 yıldır buradayım ve 2 şampiyonluk kazandık. Umarım üçüncü kez şampiyon olabiliriz, bu harika bir deneyim."

"TÜRKLERİ TANIMAK İSTİYORSUNUZ"

Dries Mertens: "Türkiye'de yaşayınca Türk insanlarını tanımak istiyorsunuz. Antalya'ya, Trabzon'a ya da İzmir'e gidiyorsunuz ve onların ne kadar sıcak insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ülkeleriyle gurur duyuyorlar. İtalya'da da aynısıydı. İnsanlar ülkeleriyle gurur duyuyordu.

Ve Türk halkı da aynı şekilde gururlu ve bunu sana göstermek istiyorlar. Mesela çay ya da yemek... Sana çay içiriyorlar, adeta zorla içiriyorlar."

"GALATASARAY BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

John Obi Mikel: "Türkiye Ligi'ne geldiğinden beri seni ligde şaşırtan bir şey oldu mu?"

Dries Mertens:"Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu beni şaşırttı. Napoli'de oynadım ama Galatasaray gerçekten tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp.

Tabii ismini biliyorsun ama burada oynamaya başlayınca gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlıyorsun. Ve Türk halkının futbola ne kadar aşık olduğunu görüyorsun. Bu beni çok etkiledi."

"HER YERDE TÜRK VAR GİBİ HİSSEDİYORUM"

John Obi Mikel: "Şimdi seni zor bir duruma sokacağım: Galatasaray ile Napoli'yi karşılaştıracak olsan?"

Dries Mertens: "Farklı, çünkü çok fazla Türk insanı var. Hatta birçok Türk insanı Belçika'ya, Almanya'ya taşınmış.

Örneğin restorana gittiğimde her yerde Türkleri görüyorum. Daha önce bu kadar farkında değildim ama şimdi her yerde Türk var gibi hissediyorum."

"MARADONA'NIN ETKİSİNİ HAYAL EDEMEZSİN"

John Obi Mikel: "Napoli'ye gelince, biliyorsun orası "Maradona'nın takımı" olarak biliniyor. Oradaki Maradona etkisi ne kadar büyüktü?"

Dries Mertens: "Hayal bile edemezsin. Futbol her şey demek orada. Ama Maradona bu kulübe ilk şampiyonluğu getirdi. O dönem kuzey ve güney İtalya arasında büyük fark vardı. Güney'den bir takımın şampiyon olması neredeyse imkansızdı. Ama o geldi ve "Napoli'ye şampiyonluk getireceğim" dedi. Herkes ona güldü ama sonunda başardı. Bu yüzden çok büyük bir olay."

"NAPOLI'DE BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK"

John Obi Mikel: "Napoli deyince Maradona akla geliyor ama siz de o büyük başarıyı elde ettiniz. Şampiyonluğu kazandığınızda neler hissettiniz?"

Dries Mertens:"O yıl ben takımdan ayrılmıştım. Yani o Scudetto'yu kazanan takımda ben yoktum ama tekrar hatırlattığın için teşekkürler :) Ama Napoli'de geçirdiğim 9 yılda kulübü çok ileriye taşıdık. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık, büyük işler başardık.

Ve pastanın üzerindeki kiraz da Spalletti ile birlikte gelen şampiyonluktu. Bence Victor Osimhen ve Kvara Kvaratskhelia bu başarıda kilit oyunculardı.

"EN GOLCÜ OYUNCU OLMAK İNANILMAZ"

John Obi Mikel: "Napoli'deyken kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldun. O nasıl bir histi?"

Dries Mertens:"İnanılmazdı. Napoli'ye ilk geldiğimde çoğu zaman yedek kulübesindeydim. Sonradan oyuna girip gol ya da asist yapıyordum. Hiç santrfor olarak görülmedim.

Sonra Higuain Juventus'a satıldı. Biz Milik'i aldık ama o da sakatlandı. Sonra Sarri bana "belki seni geçici olarak forvet oynatırız" dedi. Ben de "tamam" dedim.

Ve birdenbire gol atmaya başladım. Sanırım o sezon 35 gol attım. Hayatımın en iyi sezonuydu. Kimse beklemiyordu, ben bile.

Çünkü doğal bir forvet değilim ama Sarri'nin oynattığı sistem sayesinde gol atmak kolaydı. Toplar hep doğru yerlere geliyordu."

"NE ÇOK ZORLAYAN TAKIM JUVENTUS"

John Obi Mikel: "Serie A'da oynarken seni en çok zorlayan takım hangisiydi?"

Dries Mertens:"Kesinlikle Juventus. 2018'de biz 91 puan topladık ama onlar daha fazla puanla şampiyon oldular. Normalde 91 puanla her zaman şampiyon olunur ama biz olamadık.

Chiellini, Bonucci, Pogba gibi çok tecrübeli oyuncuları vardı. Ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. O sezon bizim açımızdan çok zordu."

"EĞLENMEYİ, ŞAKALAŞMAYI SEVERİM"

John Obi Mikel: "Attığın tüm goller arasında en unutamadığın hangisi?"

Dries Mertens: "Çok zor bir soru ama... Ben oyunda eğlenmeyi, şakalaşmayı severim. Napoli'de bir maçta 4 gol atmıştım. Dördüncü golde kalecinin üzerinden topu aşırtarak attım.

Sanırım kaleci Joe Hart'tı. Bu benim için en güzel gollerden biriydi. Çünkü o anda yaşadığım his çok özeldi."

"HERKES ŞAMPİYONLUK BEKLİYORDU"

John Obi Mikel: "Belçika milli takımında çok özel bir jenerasyonun parçası oldun ama kupa gelmedi. Bu sence bir başarısızlık mı?"

Dries Mertens: "Hayır, bence değil. Böyle bir takımın parçası olmak çok onur vericiydi. Kompany, Dembele, Lukaku, Eden, Kevin... Herkes bizden şampiyonluk bekliyordu ama futbol bu. Dört yılda bir sadece bir Dünya Kupası var."

"O MAÇ ÇOK KRİTİKTİ"

Dries Mertens: "2018'de Fransa'ya karşı oynadığımız yarı finalde bence daha iyi oynayan taraf bizdik. Ama bir kornerden gol yedik. Ve Fransa çok sağlam savunma yapan bir takımdı. Sonunda da kupayı kazandılar. Ama bizim için o yarı final çok kritikti."

"BREZİLYA'YI YENEN HERKESİ YENER"

John Obi Mikel:"Bazı insanlar diyor ki Eden Hazard ile Kevin De Bruyne aynı anda oynayamaz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?"

Dries Mertens: "Kesinlikle katılmıyorum. Brezilya'yı yendik biz. Brezilya'yı yenen bir takım her takımı yenebilir.

Ne kadar iyi oyuncun varsa o kadar iyisindir. Ve bizim takım içindeki uyumumuz çok iyiydi. Ben de bazen yedek kalıyordum ama önemli olan takıma katkıydı."

"GENÇ OYUNCULARA YARDIMCI OLURUM"

John Obi Mikel:"Kariyerinin sonlarına yaklaşıyorsun. Takım içindeki rolün değişti mi?"

Dries Mertens: "Evet, biraz farklılaştı ama ben hep örnek olmaya çalışan bir oyuncuydum. Kendime dikkat ederim, genç oyunculara yardımcı olurum. Profesyonel olun, çalışkan olun, hocayı dinleyin ve anın tadını çıkarın. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor."

"EN ÇOK ROBERTO MARTINEZ ETKİLEDİ"

John Obi Mikel: "Kariyerin boyunca birçok teknik direktörle çalıştın. En çok seni hangisi etkiledi?"

Dries Mertens: "Roberto Martinez. Onu hem insan olarak hem teknik direktör olarak çok sevdim. Şu anda Portekiz'de neler yaptığını görüyorsun. O çok profesyonel biri. Detaylara önem veriyor. Ve insan olarak da harika biri."

"OSIMHEN'I BEN GETİRDİM"

John Obi Mikel:"Napoli'de birlikte oynadığın Victor Osimhen şimdi burada. Onu sen mi getirdin?"

Dries Mertens: "Evet, onu buraya ben getirdim (gülerek). O üst düzey bir forvet. Şu anda dünyada onun gibisi çok az. Lewandowski yaşlandı, Benzema artık yok. Victor şu an dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Harika bir insan ve harika bir oyuncu. Onunla oynadığımız için şanslıyız."

"ÇOK DAHA AÇ OLMALI"

John Obi Mikel:"Sence Osimhen daha da gelişebilir mi?"

Dries Mertens: "Bu biraz da ona bağlı ama ben gelişebileceğine inanıyorum. Daha aç olmalı, her 10 dakikada bir gol atmak ister gibi oynamalı. Kendini daha da zorlamalı. Ama yaptığı koşularla bize alan açıyor. Bu da çok değerli."

"BURADA DAHA RAHAT"

John Obi Mikel:"Burada çok mutlu görünüyor. İstanbul'da yaşam sence bu kadar çabuk adapte olmasına katkı sağladı mı?"

Dries Mertens: "Evet, biraz öyle. Napoli'de dışarı çıktığında hemen tanınıyorsun. Ama İstanbul çok büyük bir şehir. O yüzden daha rahat."