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Drinkwater'a 70 saat kamu hizmeti cezası verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater'ın alkollü araç kullanıp, kaza yapması sonrası cezası belli oldu.

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İngiliz basınında yer alan haberlerde, Daniel Noel Drinkwater'a 20 ay sürüşten men ve 70 saat kamu hizmeti cezası verildiği duyuruldu.     

29 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2 kadın yolcunun da içinde olduğu arabasını, 8 Nisan'da bir duvara çarpmıştı. Daha önce milli takım forması da giyen Drinkwater'ın, yasal sınırın iki buçuk katı alkollü olduğu ortaya çıkmış ve kendisi de mahkemede suçunu kabul etmişti.      

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