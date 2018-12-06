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Drogba, Galatasaray'a Bony'i önerdi

Didier Drogba, forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Wilfried Bony'i önerdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken sarı kırmızılı taraftarlar yenilginin getirdiği moralsizliği Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla bir nebze olsun unuttu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak, birkaç oyuncunun transferi konusunda oyuncuların kendileriyle ve kulüpleriyle anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Galatasaray taraftarlarına ikinci yarı bambaşka bir takım izleteceklerini söyleyen Albayrak "İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız" dedi.

MERAK EDİLİYOR

Albayrak, bu isimlerin kimler olduğu hakkında bilgi vermezken sarı kırmızılı taraftarlar özellikle golcü olarak hangi ismin transfer edileceğini merak etmeye başladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan sarı kırmızılı takıma Wilfried Bony önerisi geldi. Drogba, sarı-kırmızılılara uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Bony'nin ismini verdi, Cimbom da yıldız ismi takibe aldı.

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