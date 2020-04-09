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Spor

Drogba hala formunda! 45 saniyede 122 mekik

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada olan futbolcular, vakitlerini değişik etkinlikler yaparak geçiyor. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme yarışına bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba da katıldı ve 45 saniyede 122 mekik çekti.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:51
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması yayılıyor. Bu yarışmaya bir dönem Galatasaray’da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba da dahil oldu. Drogba sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Fildişi Sahilli eski futbolcu paylaşıma, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Paylaşıma Ronaldo’yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.

Cristiano Ronaldo ise 45 saniyede 142 mekik çekmişti.


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