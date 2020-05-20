Drogba'dan Juan Mata itirafı! ''Şampiyonlar Ligi'ni onun sayesinde kazandık''

20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:05

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, 2012'de Şampiyonlar Ligi finalinde Juan Mata'nın kendisini etkilediğini ve onun sayesinde geri dönüşü sağlayan golü attığını açıkladı.

Chelsea bundan sekiz yıl önce şu ana kadar kazandığı tek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Bayern Münih karşısında kazanmıştı.

Genç teknik direktör Roberto Di Matteo'nun çalıştırdığı Chelsea, Müller'in 83. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Kupa tam Bayern Münih'e gidiyor derken, ortaya çıkan Didier Drogba 88. dakikada durumu eşitleyen golü kornerde Mata'dan gelen topa kafa vurarak attı ve maçı uzatmalara taşıdı. Mücadeleyi penaltılarla kazanan Chelsea, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

"EGOLARIMIZI BİR KENARA BIRAKTIK"

O dönem için açıklamalarda bulunan Drogba, "8 yıl önce Andre Villas-Boas takımdan gönderildi ve oyuncular olarak buna biraz da biz sebep olduk. Bu turnuvaya her şeyimizi verme kararı aldık. 8 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde başarı için oynuyorduk ama kupaya uzanamamıştık. Herkes egosunu bir kenara bırakma kararı aldı ve aynı amaç için mücadele etmeye başladı." dedi.

"MATA'YA YARDIM İÇİN YALVARDIM"

Juan Mata ile olan konuşmasını anlatan Drogba; "Bir toplantıdan sonra 23 yaşındaki Mata'ya Şampiyonlar Ligi kazanmama yardım etmesi için yalvardım. O da bana 'Sen delisin. Sen Drogba'sın. Sen bana yardım edeceksin' dedi. Sonrasında ona 8 yıldır burada olduğumu ve henüz kazanamadığımızı söyledim. Onun bizi kupaya taşıyacağına inanıyordum. Hatta kazandırırsa hediye vereceğimi bile söyledim. Sonra attığım golde korneri kim kullanıyordu tahmin edin? Tabii ki; Juan Mata!" dedi.