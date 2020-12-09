İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8341
  • EURO
    9,4928
  • ALTIN
    466.629
  • BIST100
    1350.65
Spor

Drogba'dan, Webo ve Demba Ba'ya mesaj

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı tepkisiz kalmayan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.

IHA09 Aralık 2020 Çarşamba 13:33 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:33
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda dün gece PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler artarak devam ediyor. Bir dönem Galatasaray’ın da formasını giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, sosyal medya hesabından Webo ve Demba Ba’nın hakem Coltescu’ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Ba’ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.