Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafer Daniil Medvedev'in!

Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.

Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.

Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.