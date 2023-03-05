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Spor

Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafer Daniil Medvedev'in!

Daniil Medvedev, Dubai Tenis Şampiyonası'nın final mücadelesinde rakibi Andrey Rublev'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA5 Mart 2023 Pazar 00:51 - Güncelleme:
Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafer Daniil Medvedev'in!
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Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.

Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.

Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.

  • Daniil Medvedev
  • dubai tenis şampiyonası
  • Andrey Rublev

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