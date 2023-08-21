Dudak uçuklatan bonservis bedeli! Galatasaraylı Yunus Akgün, yuvadan uçuyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İngiltere'ye transfer oluyor. Championship ekibi Leicester City, Yunus Akgün'ün transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

YUNUS AKGÜN'ÜN SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO



Anlaşmaya göre, 23 yaşındaki futbolcu, Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralancak. Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

GALATASARAY PERFORMANSI



Yunus Akgün de transfer için Leicester City ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, Leicester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.