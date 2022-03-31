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Spor

Dudak uçuklatan rakam! Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray hikayesi sona eriyor

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'daki geleceği belli oldu. Alexandru Cicaldau'nun performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetimin gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi. İşte detaylar...

Vatan31 Mart 2022 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 21:23
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau'nun kaderi belli oldu. Yönetimin Alexandru Cicaldau için gelen teklifleri dinleyeceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, Rumen oyuncudan en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN BİLETİ KESİLDİ

Vatan'ın haberine göre; Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau'nun performansından memnun değil. 24 yaşındaki Rumen oyuncu için gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

YÖNETİM EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Alexandru Cicaldau için en az 10 milyon euro bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Rumen orta saha için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Alexandru Cicaldau, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 34 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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