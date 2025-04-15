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Spor

Dudak uçuklatan rakam! Gabriel Sara resmen imzayı atıyor

Transfer döneminde Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara sezona fırtına gibi başladı. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Yıldız futbolcu için İngiltere'den talip var. 25 yaşındaki futbolcunun tekrara Ada'ya dönebilir. İşte Gabriel Sara haberinin detayları...

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 21:29 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan rakam! Gabriel Sara resmen imzayı atıyor
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Transfer döneminde Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara sezona fırtına gibi başladı. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Yıldız futbolcu için İngiltere'den talip var. 25 yaşındaki futbolcunun tekrara Ada'ya dönebilir.

SHEFFIELD UNITED KANCA ATTI

İngiltere Championship ekibi Sheffield United , Gabriel Sara için Aslan'ın kapısını çalacak. İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkmak için gün sayarken, taraftarına şampiyonluk hediyesi olarak Brezilyalı yıldızı hediye etmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ada temsilcisi Sambacı orta saha için Galatasaray'a 35 milyon euro ödemeye hazır. Sarı-kırmızılı ekibin ise beklentisinin ise daha yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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