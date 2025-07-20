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Spor

Dudak uçuklatan rakam! Gedson Fernandes transferi resmen bitti!

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gedson Fernandes'in geleceği belli oluyor. Avrupa'nın önemli takımlarından teklif alan Portekizli yıldız için Beşiktaş da kararını verdi. İşte Gedson Fernandes haberinin detayları...

Emre Sarı20 Temmuz 2025 Pazar 00:34 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan rakam! Gedson Fernandes transferi resmen bitti!
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Beşiktaş'ta sezonu başarılı bir şekilde geçiren Gedson Fernandes'in geleceği merak ediliyor. Portekizli oyuncuya için birçok takımdan ilgi var. Beşiktaş ise yıldız orta sahanın bonservisinin tamamını almak istiyor. Bu sürecin ardından siyah-beyazlı ekip oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Gedson Fernandes de Avrupa'nın önemli liglerinde oynamaya sıcak bakıyor.

MİLAN VE ZENİT BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALACAK

Yeniden yapılanma sürecine giren Milan, Gedson Fernandes için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin beklentisinin ise en az 30 milyon Euro olacağı öğrenildi. Ayrıca Rusya'nın dev takımlarından Zenit de Gedson Fernandes'den vazgeçmiş değil. Ancak başarılı oyuncu tercihini Milan'dan yana kullanmak istiyor. Transferin geleceği ise merak konusu.

GEDSON'UN PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 110 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, takımına şimdiye kadar 14 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Portekizlinin 2027 yılına kadar siyah beyazlı ekiple sözleşmesi bulunuyor.

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