Süper Lig'den ve Avrupa'dan talipleri olan Uğurcan Çakır için gelişmeleri ardı arkası kesilmiyor. Trabzonspor milli kaleci yeni adım atma kararı aldı. Fenerbahçe transferi için onay çıkmayan Uğurcan için bordo-mavili yönetim beklenmeyen bir karar daha verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilerini açıkça belli etmişti. Hatta sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kaleci ile anlaştığı iddia edilmişti.

Başkan Ertuğrul Doğan ise ne teklif gelirse gelsin Uğurcan Çakır'ı satmayacaklarını açıklamıştı. Bunun ardından ise yeni gelişmeler yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR'A DEV ZAM

Takımda kalmasına neredeyse kalmasına kesin gözüyle bakılan milli file bekçisi ise Trabzonspor yönetimi son bir adım daha atacak. Uğurcan ile sözleşme imzalamak isteyen yönetim ayrıca yüklü de bir zam yapma kararı aldı.

Yeni sözleşmeyle birlikte Uğurcan Çakır'ın maaşının 3 milyon euroya yükseltilmesi beklenirken, milli eldivenin sözleşmesinin ise 2030 yılına kadar uzatılması planlanıyor.

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.