Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda verimli bir skor katkısında bulunmasına karşın beklentilerin altında kaldı. Derbi maçlarındaki etkisiz görüntüsüyle sarı lacivertli taraftarlar yıldızı barışmayan golcü oyuncu için ayrılık kararı alındı. Suudi Arabistan ekibi, Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı.

AL HİLAL, YOUSSEF EN-NESYRİ İÇİN DEVREDE

Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal, Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için harekete geçti. Aksam.com.tr'nin Suudi basınından edindiği bilgiye göre; Al Hilal'in Fenerbahçe'nin kapısını 30 milyon euronun üzerinde bir teklifle çaldığı aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin Youssef En-Nesyri için 40 milyon euroya yakın bir bonservis talep ettiği, Suudi ekibinin de bu rakama çıkabileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı satışı rekorunun sahibi olacak.

OSİMHEN'İN ALTERNATİFİYDİ

Haberde Al Hilal'in santrfor transferi için liste başında Victor Osimhen'in yer aldığı belirtildi. Buna karşın Nijeryalı yıldızın bir türlü ikna edilememesi nedeniyle yönetimin Youssef En-Nesyri ismine yoğunlaştığı ifade edildi.

19,5 MİLYON EUROYA GELMİŞT

Youssef En-Nesyri sezon başında Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak 19,5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Bir sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkan Youssef En-Nesyri 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.