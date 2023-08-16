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Spor

Düğmeye basıldı! Beşiktaş Talisca için gemileri yaktı

Transferde bir anda gaza basan Beşiktaş, 29 yaşındaki deneyim li orta saha oyuncusu Anderson Talisca transferi için tüm gücüyle yeniden devreye girdi. Siyah beyazlı yöneti,m Al Nassr kulübüyle temaslara hız verdi. İşte detaylar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Düğmeye basıldı! Beşiktaş Talisca için gemileri yaktı
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Transferde gaza basan Beşiktaş, Anderson Talisca için de büyük bir operasyon başlattı. Yönetim, Brezilyalı süperstar için oyuncunun menajeri ve Al Nassr kulübüyle temaslara hız verdi.

Yönetim, yıldız 10 numaraya tekrar Beşiktaş forması giydirmek için geri sayımda.

DÜĞMEYE BASILDI

Transfer konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalınması sebebiyle eleştirilen Beşiktaş yönetimi, büyük bir operasyon için düğmeye bastı. Norwich'ten Milot Rashica'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Anderson Talisca için de tüm maddi şartlarını zorlayarak yeni bir atak başlattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Brezilyalı 10 numara için harekete geçen idareciler, oyuncunun temsilcisi ve Arabistan kulübü Al Nassr'la görüşmelere yeniden başladı. İlk etapta Talisca'yı bırakmama kararı alan Al Nassr'ın, hücum hattına yapılan yeni transferler ve yıldız oyuncunun da ayrılık talebi doğrultusunda fikrini değiştirdiği kaydedildi.

AHMET NUR ÇEBİ DEVREDE!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar'ın direkt olarak açıklamasıyla ortaya çıkan 12 milyon Euro'luk teklifin de üzerine çıkan Beşiktaş Yönetimi'nin, transferi en yakın süreçte noktalamak için büyük bir çaba sarf ettiği kaydedildi.

Talisca'nın da Siyah-Beyazlılar'a geri dönmek için Al Nassr'daki 10.5 milyon Euro'luk maaşını bırakıp, Beşiktaş'a 8 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

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