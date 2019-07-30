Düğünde ‘Aslan’lı mesaj
Onyekuru Benin’de kız arkadaşı Esty ile evlenirken giydiği aslan motifli sarı-kırmızı kıyafet, yöneticilere çağrı olarak algılandı.
- Star Spor
GEÇEN sezonu Galatasaray’da kiralık olarak tamamlayan Henry Onyekuru, bekarlığa veda etti. Benin’de kız arkadaşı Esty ile hayatını birleştiren Nijeryalı futbolcunun giydiği kıyafet düğünün önüne geçti. 22 yaşındaki oyuncunun kıyafeti transfer mesajı olarak algılandı. Onyekuru düğününde yerel bir kıyafet giydi. Sarı ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafette aslan motifleri dikkat çekti. Taraftarlar, “Onyekuru’nun da gönlü Galatasaray’da. Kıyafetle bunun mesajını veriyor. Yönetim bir an önce harekete geçerek Everton ile anlaşıp, transferi bitirsin” dediler.
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