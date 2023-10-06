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Spor

Dün gece Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı gerçekleşti

Beşiktaş yönetimi, Lugano karşılaşmasının ardından stadyumda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yaklaşık 3 saat bulunduğu toplantı gece geç saatlerde sona erdi.

6 Ekim 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Dün gece Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı gerçekleşti
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UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağanüstü gündemle bir araya geldi.

GÜNEŞ, 3 SAAT SONRA AYRILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaklaşık 3 saatin ardından toplantıdan ayrıldı.

TÜM KONULAR MASAYA YATIRILDI

Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından yapılan 4 saati aşan ve gece yarısı sabaha karşı sona eren toplantıda; başkan ve yönetimin istifası, olağanüstü genel kurul ve hocayla yola devam edip etmeme konuları masaya yatırıldı. Ancak nihai bir karar çıkmadı.

Tepki: "Beşiktaş'ı terk et"

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı tribünler, uzun süre stadyumdan ayrılmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar bu esnada, maçtan önce ve karşılaşma sırasında "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tepki gösterdiği yönetime tepkisini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Vallahi rezalet, billahi rezalet, yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et." ve "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma!" tezahüratları yaptı.

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