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Dün kulübüyle sözleşmesini feshetti şimdi Beşiktaş'a imza atacak

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, sol bek için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü ile yollarını ayıran Tiago Pinto ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Beşiktaş, önceki gün Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın alternatifini belirledi. Önceki gün alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Tiago Pinto için siyah-beyazlıların devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sergilediği futbolla sol bek için iyi bir alternatif olacağı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuyla Ankaragücü ile durumunun netleşmesinin ardından temasa geçileceği belirtildi.

Ekonomik açıdan daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük olan Pinto'nun transferine sıcak bakıyor.

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Jeremain Lens, iki sezonluk performansıyla sınıfta kaldı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulsa da kendisinden beklenen istikrarı yakalayamadı. Yönetimin, performansını beğenmediği Lens'i sezon sonu gönderme planı yaptığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kalan 3 yıllık maliyeti 7.5 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, Hollandalı yıldızı Sunderland'den aldığı bonservis bedeli olan 4 milyon Euro'ya satmayı ve yerine yeni bir isim transfer etmeyi planlıyor.

(Sabah)

 

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