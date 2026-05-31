İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta yoluna devam ediyor
Spor

Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta yoluna devam ediyor

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina'yı 2-0 mağlup ederek Fransa Açık'ta dördüncü tura yükseldi.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta yoluna devam ediyor
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka dördüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralya Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka (16) ile karşılaşacak.

Son şampiyon ABD'li Coco Gauff (4) ise Avusturyalı Anastasia Potapova'ya (28) 6-4, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

ABD'li Amanda Anisimova (6) da Fransız Diane Parry'ye 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

  • sabalenka
  • fransa açık
  • tenis

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.