A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyeti geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...
"TÜRKİYE'YE YENİLDİ"
The New York Times: ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.
New York Post: ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu.
"ABD İLK YENİLGİSİNİ ALDI"
CBS News: ABD Erkek Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'ye karşı aldı.
Yahoo Sports: Türkiye son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı.
"RAKİP BOSNA HERSEK"
The Detroit News: ABD Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak."ABD'YE UYARI"
MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi."İŞE YARAMADI"
Los Angeles Times: Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı.
"YENİLDİ AMA LİDER TAMAMLADI"
LA GAZZETTA DELLO SPORT: ABD, 90+8. dakikada Türkiye'ye yenildi ancak grubunu lider tamamladı. Şimdi sırada Bosna Hersek var.
RDS: Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı.