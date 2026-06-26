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Spor

Dünya, A Milli Takım'ın galibiyetini konuşuyor: ABD'nin kafasını karıştırdılar

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Millilerin son dakikada gelen golle aldığı galibiyet, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ26 Haziran 2026 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Dünya, A Milli Takım'ın galibiyetini konuşuyor: ABD'nin kafasını karıştırdılar
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyeti geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

"TÜRKİYE'YE YENİLDİ"

The New York Times: ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.

New York Post: ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu.

"ABD İLK YENİLGİSİNİ ALDI"

CBS News: ABD Erkek Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'ye karşı aldı.

Yahoo Sports: Türkiye son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı.

"RAKİP BOSNA HERSEK"

The Detroit News: ABD Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

"ABD'YE UYARI"

MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi.

"İŞE YARAMADI"

Los Angeles Times: Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı.

"YENİLDİ AMA LİDER TAMAMLADI"

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ABD, 90+8. dakikada Türkiye'ye yenildi ancak grubunu lider tamamladı. Şimdi sırada Bosna Hersek var.

"KAFASINI KARIŞTIRDI"

RDS: Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı.

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