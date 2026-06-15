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Spor

Dünya basını bu maçı konuşuyor! ''Türkiye için sürpriz kaybediş''

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Avustralya ve dünya basınında maç geniş yer buldu ve 'Türkiye topa sahip oldu ancak Avustralya'nın katı savunmasını ve genç kalecisini geçemedi.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

AKŞAM15 Haziran 2026 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Dünya basını bu maçı konuşuyor! ''Türkiye için sürpriz kaybediş''
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Avustralya basını, başarıyı teknik direktör Popovic'in 'Taktiksel zaferi' olarak yorumlarken, dünya basını Türkiye'nin kaybedişini, "Sürpriz", "Şok" gibi ifadelerle duyurdu.


The Guardian: Avustralyalı gençler Dünya Kupası açılışında parladı, Socceroos Türkiye'yi şoke etti.

AP (The Associated Press): Avustralya, Türkiye'nin 24 yıl sonraki Dünya Kupası dönüşünü kusursuz bir galibiyetle gölgeledi.

The Athletic: Avustralya'nın genç jenerasyonu Vancouver'da Türkiye karşısında büyük bir sürprize imza attı.

Flashscore: Geleceğin yıldızı Irankunda golü attı, Avustralya Dünya Kupası'nda Türkiye'yi devirdi.

Sky Sports: Popovic'in kumarı tuttu, yenilenen Avustralya, Türkiye karşısında net bir zafer aldı.

The Sydney Morning Herald: Tarihi başlangıç: Genç Socceroos Vancouver'da Türk duvarını yıktı.

Fox Sports Australia: Yeni nesil sahne aldı: Irankunda ve Metcalfe'den Türkiye karşısında muhteşem goller.

ABC News: Kaptan Ryan yedek kulübesinde, çaylak kaleci Beach kalesinde devleşerek Türkiye'yi durdurdu.

SBS Sport: Socceroos Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı: Türkiye karşısında taktiksel başyapıt.

The Herald Sun:Tim Cahill ruhunu yaşatan Irankunda, Türkiye karşısında galibiyetin kapısını araladı.

Bangkok Post: Avustralya 2-0 kazanarak Türkiye'nin büyük Dünya Kupası hasretinin dönüşünü doğradı.

India Today: Avustralya kontrataklarla Türkiye'yi sersemletti ve açılış maçında unutulmaz bir galibiyet aldı.

Hindustan Times: Avustralya Dünya Kupası'nda Popovic'in cesur kadro tercihleriyle Türkiye'yi saf dışı bıraktı.

ESPN FC: Türkiye topa sahip oldu ancak Avustralya'nın katı savunmasını ve genç kalecisini geçemedi.

USA Today: D Grubu karıştı: ABD'nin ardından Avustralya da Türkiye engellini rahat geçti.

L'Equipe: Türkiye Vancouver'da ideal bir başlangıç yapamadı, Avustralya verimlilik dersi verdi.

Marca: Arda Güler elinden geleni yaptı ama Patrick Beach kalede devleşti.

La Gazzetta dello Sport: Montella'nın öğrencileri Avustralya kontralarına çözüm bulamadı: 2-0.

Bild: St. Pauli'li Metcalfe, Türkiye'nin fişini çekti, Avustralya gruba 3 puanla başladı.

Fijivillage: Avustralya, güçlü Türkiye'yi yenerek kupaya muhteşem girdi

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