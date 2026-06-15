Avustralya basını, başarıyı teknik direktör Popovic'in 'Taktiksel zaferi' olarak yorumlarken, dünya basını Türkiye'nin kaybedişini, "Sürpriz", "Şok" gibi ifadelerle duyurdu.





The Guardian: Avustralyalı gençler Dünya Kupası açılışında parladı, Socceroos Türkiye'yi şoke etti.

AP (The Associated Press): Avustralya, Türkiye'nin 24 yıl sonraki Dünya Kupası dönüşünü kusursuz bir galibiyetle gölgeledi.

The Athletic: Avustralya'nın genç jenerasyonu Vancouver'da Türkiye karşısında büyük bir sürprize imza attı.

Flashscore: Geleceğin yıldızı Irankunda golü attı, Avustralya Dünya Kupası'nda Türkiye'yi devirdi.

Sky Sports: Popovic'in kumarı tuttu, yenilenen Avustralya, Türkiye karşısında net bir zafer aldı.

The Sydney Morning Herald: Tarihi başlangıç: Genç Socceroos Vancouver'da Türk duvarını yıktı.

Fox Sports Australia: Yeni nesil sahne aldı: Irankunda ve Metcalfe'den Türkiye karşısında muhteşem goller.

ABC News: Kaptan Ryan yedek kulübesinde, çaylak kaleci Beach kalesinde devleşerek Türkiye'yi durdurdu.

SBS Sport: Socceroos Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı: Türkiye karşısında taktiksel başyapıt.

The Herald Sun:Tim Cahill ruhunu yaşatan Irankunda, Türkiye karşısında galibiyetin kapısını araladı.

Bangkok Post: Avustralya 2-0 kazanarak Türkiye'nin büyük Dünya Kupası hasretinin dönüşünü doğradı.

India Today: Avustralya kontrataklarla Türkiye'yi sersemletti ve açılış maçında unutulmaz bir galibiyet aldı.

Hindustan Times: Avustralya Dünya Kupası'nda Popovic'in cesur kadro tercihleriyle Türkiye'yi saf dışı bıraktı.

ESPN FC: Türkiye topa sahip oldu ancak Avustralya'nın katı savunmasını ve genç kalecisini geçemedi.

USA Today: D Grubu karıştı: ABD'nin ardından Avustralya da Türkiye engellini rahat geçti.

L'Equipe: Türkiye Vancouver'da ideal bir başlangıç yapamadı, Avustralya verimlilik dersi verdi.

Marca: Arda Güler elinden geleni yaptı ama Patrick Beach kalede devleşti.

La Gazzetta dello Sport: Montella'nın öğrencileri Avustralya kontralarına çözüm bulamadı: 2-0.

Bild: St. Pauli'li Metcalfe, Türkiye'nin fişini çekti, Avustralya gruba 3 puanla başladı.

Fijivillage: Avustralya, güçlü Türkiye'yi yenerek kupaya muhteşem girdi