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Spor

Dünya basını Mert Günok'u konuşuyor! ''Yüzyılın kurtarışını yaptı''

A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Deneyimli kaleci Mert Günok'un son dakikada yaptığı ve turu getiren kurtarış ise dünya basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Dünya basını Mert Günok'u konuşuyor! ''Yüzyılın kurtarışını yaptı''
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A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi sonrası Mert Günok'un son dakikada yaptığı kurtarış dünyada büyük dikkat çekti.

Maçın son saniyelerinde Baumgartner'in kafa vuruşunu ağlarla buluşmadan hemen önce kurtararak karşılaşmayı kazanmamızı sağlayan Mert Günok'un bu kurtarışı için dünya basınında yapılan yorumlar şu şekilde;

Actu Foot/Fransa: "Mert Günok'un tarihe geçecek kurtarışı!"

FOX/ABD: "Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış!"

Bleacher Report/ABD: "Turnuvanın en iyi kurtarışı!"

The Athletic/ABD: "Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak"

ESPN/ABD: "Mert Günok'tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?"

BBC/İngiltere: "Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Christoph Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu..."

Eurosport/Fransa: "Mert Günok'un kurtarışı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı olabilir mi?"

The Telegraph/İngiltere: "Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı!"

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