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Spor

Dünya basını, Süper Kupa'yı konuşuyor! İşte o manşetler...

Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştığı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıktı ve karşılaşmanın ikinci dakikasında sahayı terk etti. Dünya basını bu tarihi olayı konuştu. İşte o manşetler...

7 Nisan 2024 Pazar 23:34 - Güncelleme:
Dünya basını, Süper Kupa'yı konuşuyor! İşte o manşetler...
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Turkcell Süper Kupa'da tarihi bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları öncesinde TFF'den bu maçı erteleme talebi, olumsuz yanıt aldı. Bu olay üzerine Fenerbahçe cephesi, maça U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe U-19 takımı arasında oynanan maç, yarıda kaldı.

DÜNYA GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI KONUŞUYOR

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu golün santrasını yapmadı ve oyuncular sahadan çekildi. Yaşanan bu olay sonrası maç yarıda kaldı ve gözler bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Öte yandan bu yaşananlar dünyanın en önemli basın kuruluşlarında manşetlere taşındı.

İŞTE DÜNYA BASININDA SÜPER KUPA...

THE SUN: Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlı 2. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımını alkışladı.

L'EQUIPE: Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'yla anlaşmazlığa düştüğü için Süper Kupa maçını oynamayı reddetti ve sahadan çekildi.

MARCA: Türkiye'de skandal! Fenerbahçe Süper Kupa'dan bir dakika sonra protestoyla sahadan ayrıldı.

AS: Fenerbahçe, U-19 takımıyla oynadığı maçın 1. dakikasında emekli oldu.

EXPRESS: Fenerbahçe'de kaos. Süper Kupa maçı alışılmadık bir protestoya sahne oldu.

TALK SPORT: Fenerbahçe kupa finalinde Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin garip 11'i Galatasaray'a karşı sahayı terk etti.

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