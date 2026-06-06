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Spor

Dünya basını Türkiye'yi mercek altına aldı! Arda Güler detayı dikkat çekti

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala hazırlanan kapsamlı analizde A Milli Takım'ın 26 futbolcusu tek tek değerlendirildi. Yapılan analizde Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ön plana çıkan isimler oldu.

Akşam6 Haziran 2026 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Dünya basını Türkiye'yi mercek altına aldı! Arda Güler detayı dikkat çekti
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Dünya Kupası'nda yer alan takımların hepsinin analiz edildiği araştırma yazısında, 26 milli oyuncumuz için yapılan değerlendirmeden bazı ilginç bölümler şöyle:

MERT GÜNOK: Babası da eski bir kaleciydi. Euro 2024'te ilk tercihti ve Avusturya'ya karşı yaptığı parmak ucu kurtarışı, ülkenin turnuvada elde ettiği başarıda kilit rol oynadı.

ALTAY BAYINDIR: Kariyerine forvet başladı. 2023'te Manchester United'a katıldı, 2025-26 sezonuna 1 numaralı kaleci olarak başladıktan kısa süre sonra yerini Senne Lammens'e bıraktı.

UĞURCAN ÇAKIR: En iyi formunda Dünya Kupası'na geliyor. 30 yaşındaki oyuncu için Türkiye'yi temsil etmek her şey demek. "Bayrak benim motivasyonum; forma benim zırhım" diyerek motive oluyor.

EREN ELMALI: Elmalı için 2025 yılı güzel bir yıldı. Şubat ayında G.Saray'a katılmış ve Mayıs ayında ilk şampiyonluk madalyasını kazanmıştı. Kendisini futbola başlatan ağabeyine minnettar.

ZEKİ ÇELİK: 9 kardeşin en küçüğü. Kariyerinin çoğunu Fransa League 1'de geçirdi. Takımın en istikrarlı ve güvenilir oyuncularından biri. Kuzey Amerika'da kesinlikle 11'de yer alacak.

MERİH DEMİRAL: 1.90 metre boyuyla doğal bir lider; başarılı bir kayarak müdahaleyi sanki hayatının en önemli golünü at- mış gibi kutlayan türden bir stoper. 'Bozkurt ve Asker Selamı'yla tanınıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: Futbolda en tanınabilir çene hattına ve kendine özgü saç stiline sahip olan bu adam, yakın zamana kadar Türk savunmasının kalbinde değişmez bir ilk 11 oyuncusuydu. Şimdi yedeğe düştü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: Hava topu mücadelelerinde dominant ve bu kadar iri bir oyuncu için şaşırtıcı derecede yetenekli. Euro 2024'te çeyrek fi nale ulaşan takımın önemli bir parçasıydı.

OZAN KABAK: Dört dil konuşuyor ve takımın gayriresmi tercümanı olarak görev yapıyor. Sahada savunma birimine taktiksel zekâ katıyor ve fi ziksel cesareti ve oyunu okuma yeteneğiyle tanınıyor.

MERT MÜLDÜR: Beş dil konuşuyor: Evden Türkçe ve Almanca, okuldan İngilizce ve uzun süreli partneriyle iletişim kurmak için Boşnakça ve Sırpça. Fenerbahçe'de kendini yeniden keşfetti. Formunu koruyor.

FERDİ KADIOĞLU: Brighton'daki hocası Hürzeler, onu "en üst düzey futbolcu" olarak tanımlıyor. Milli takımda Kenan Yıldız ile kanatta güçlü bir bağ kurdu ve ikili, rakipler için kabus gibi oluyorlar.

KAAN AYHAN: Taktik zekası, pozisyonlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Ayhan, stoper, sağ bek veya defansif orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor ve bu çok yönlülüğü teknik ekip için önemli avantaj.

SAMET AKAYDİN: Zaman zaman konsantrasyon eksikliği nedeniyle taraftarlar arasında tartışmalı bir fi gür olmaya devam ediyor, ancak fiziksel gücü sayesinde Vincenzo Montella ondan kesinlikle vazgeçmiyor.

SALİH ÖZCAN: Özcan, oynadığı futbol tarzına uygun olarak oldukça yetenekli bir amatör güreşçi. Profesyonelliğiyle tanınan Salih Özcan, genellikle antrenman sahasına ilk gelen ve en son ayrılan kişi oluyor.

ORKUN KÖKÇÜ: Orta saha dinamosu, takımının isimsiz kahramanlarından biri: Sahaya getirdiği katkıların çoğu fark edilmiyor ama çok çalışıyor ve işlerin yolunda gitmesini sağlıyor.

ARDA GÜLER: 21 yaşındaki oyuncunun yüzü bebeksi olabilir ama hafi fe alınacak biri değil ve lüks bir oyuncu da değil. 2025-26 elemelerinde gollerinin %44'ünde payı var. Real'de de çok başarılıydı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: Inter'in 2025'te Şampiyonlar Ligi fi naline ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Güler ve Yıldız'ın ön plana çıkacak olması onun için özgürleştirici bir etki oluşturabilir.

İSMAİL YÜKSEK: Daha teknik yetenekli hücum oyuncularının sihirlerini sergilemeleri için daha fazla zaman ve alan sağlamak amacıyla, savunmanın zor işlerini yapmaktan mutluluk duyuyor.

CAN UZUN: 2005 altın jenerasyonunun bir diğer üyesi, Güler ve Yıldız'ın ardından bu takımın gerçek yıldızlarından biri olma potansiyeline sahip. Almanlar da istedi ama o kalbinin sesini dinledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: Gol sevincinde hayali bir sihirli değnek sallamasıyla taraftarlar tarafından Harry Potter'a benzetilen Kerem Aktürkoğlu, bu yaz farklı bir sihir göstermek istiyor. Bazen forvet oynuyor.

DENİZ GÜL: Montella'dan telefon gelene kadar İsveç'in vazgeçilmeziydi. 1.90 metrelik boyuyla modern, hareketli bir 9 numara olan Gül, milli takımın forvet eksikliğini giderecek biri.

KENAN YILDIZ: Gözler Güler'de ama Yıldız, gücü, yeteneği ve hızıyla bu yaz ABD, Avustralya ve Paraguay'a karşı şov yapabilir. Del Piero, "Meydan okuyan bir kişiliği ve büyüsü var" demişti.

İRFAN CAN KAHVECİ: Ateşli mizacına rağmen, teknik olarak yetenekli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ronaldo ve Bale gibi Ş.Ligi'nde hattrick yapıp da maç kaybeden üçüncü oyuncu.

YUNUS AKGÜN: Yorulmak bilmeyen hızıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, Adana Demirspor'da birlikte çalıştıkları dönemden beri Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gözdesi.

B.ALPER YILMAZ: Ona 'Tank' diyorlar ve yorulmak bilmeden çalışıyor. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve yetenekli. Ham gücünü Rize'deki köklerine ve babasının kasap mesleğinden aldığını söylüyor.

OĞUZ AYDIN: Kanat oyuncusu, Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte kadrodaki Hollanda doğumlu birkaç oyuncudan biri. Direkt, iki ayağını da kullanabilen ve egodan uzak olan bir oyuncu.

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