Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mauro Icardi ve Victor Osimhen sahalara geri dönüş yaptı. Geçen sezonun başında Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve 8 ay sahalardan uzak kalan Arjantinli süper yıldız, ilk maçında golle geri dönüş yaptı. 81'inci dakikada oyuna dahil olan Mauro Icardi, 'golü koklama' özelliğini yeniden taraftarlara hatırlattı. Doğru zamanda doğru yerde olan Tangocu, attığı golle taraftarlarına aylar sonra 'Aşkın Olayım' şarkısını söyletti. Arjantin ve Avrupa basını, Icardi'ye geniş yer verdi.

İÇGÜDÜLERİ ASLA KÖRELMİYOR

Directvsports: "Rüya gibi bir dönüş. Zorlu bir rehabilitasyon sürecinin ardından hayal ettiği gibi döndü. Maçın ardından zaferi taraftarıyla kutlayan Icardi, gecenin kahramanı oldu."

Elpais: "Uruguaylı Torreira, hazırlıksız bir asist yaptı. Icardi de 'hadi bakalım' diyerek başlangıcı yaptı."

Footboom1: "Icardi'den muhteşem geri dönüş hikayesi. Tecrübeli avcı, isabetli vuruşuyla herkese ne kadar ölümcül üstünlüğü olduğunu gösterdi. Golü, zamanın köreltemediği içgüdülerinin bir kanıtı. Taraftarları çılgına çeviren bir sihir anı."

UNUTULMAZ BİR SEVİNÇ YAŞATTI

TYCSports: "Mauro Icardi geri döndü ve unutulmayacak bir sevinç yaşattı. Isınmaya çıktığı andan itibaren balayı başladı. Coşkuyla sahaya çıktı. Icardi maç sonu seyircilerle yüz yüze geldi ve sevincini kahkaha-neşe ile sürdürdü. Kulübün resmi hesabı da ona özgü bir mesaj paylaştı. Özel hayatındaki olayları ardında bıraktı."

Gente: "Kariyeri için bir dönüm noktası. Gol atma yeteneğinin bozulmadığını göstererek liderliğini pekiştirdi. Diğer oyuncular da sevincine katıldı."