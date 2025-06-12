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Spor

Dünya basınında gündem oldu! Herkes Leroy Sane transferini konuşuyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alman yıldız Leroy Sane dün gece İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar tarafından havalimanında coşkuyla karşılanan 29 yaşındaki oyuncunun transferi dünya basınında gündem oldu. İşte dünya basınında Leroy Sane transferi...

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Dünya basınında gündem oldu! Herkes Leroy Sane transferini konuşuyor
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Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sane'yi (29) imza için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Bu transfer dünya spor medyasında geniş yer buldu. İşte detaylar...

"MİLYONLARCA KİŞİ CANLI YAYINI TAKİP ETTİ"

BILD: Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti

"SANE GALATASARAY'LA ANLAŞMAYA VARDI"

Sky Sports Yazarı Florian Plettenberg: Leroy Sane, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Son detaylar İstanbul'da görüşülüyor. Bonservis bedelsiz.

"AL HILAL'İ REDDEDEREK BAYERN'DEN AYRILDI"

Sky Sports: Leroy Sane Galatasaray'la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al Hilal'in teklifini reddederek Bayern'e kulüpten ayrılma kararını bildirdi.

"İSTANBUL'A GELDİ"

BBC: Bayern Münih'in kanat oyuncusu Leroy Sane, Galatasaray'a bonservissiz transfer olmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig şampiyonuyla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

"LEROY SANE'YE COŞKULU KARŞILAMA"

SPORTSCHAU: Leroy Sane, İstanbul'a varışında flaşlar ve coşkulu taraftarlar eşliğinde karşılandı.

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