Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sane'yi (29) imza için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Bu transfer dünya spor medyasında geniş yer buldu. İşte detaylar...

"MİLYONLARCA KİŞİ CANLI YAYINI TAKİP ETTİ"

BILD: Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti

"SANE GALATASARAY'LA ANLAŞMAYA VARDI"

Sky Sports Yazarı Florian Plettenberg: Leroy Sane, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Son detaylar İstanbul'da görüşülüyor. Bonservis bedelsiz.

"AL HILAL'İ REDDEDEREK BAYERN'DEN AYRILDI"

Sky Sports: Leroy Sane Galatasaray'la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al Hilal'in teklifini reddederek Bayern'e kulüpten ayrılma kararını bildirdi.

"İSTANBUL'A GELDİ"

BBC: Bayern Münih'in kanat oyuncusu Leroy Sane, Galatasaray'a bonservissiz transfer olmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig şampiyonuyla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

"LEROY SANE'YE COŞKULU KARŞILAMA"

SPORTSCHAU: Leroy Sane, İstanbul'a varışında flaşlar ve coşkulu taraftarlar eşliğinde karşılandı.