Dünya bisikletinin yıldızları Türkiye yollarında…

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yalnızca bir yarış değil, küresel bisiklet sahnesinin en önemli rekabet platformlarından biri olarak konumlanıyor. Yarış boyunca; 5 il, 20'nin üzerinde ilçe, 60'tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

Zirveler, sprintler ve büyük mücadele

TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15.000 metreyi aşan tırmanış ile sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Etap zaferi ve prim puanları mücadelesi için yarışan sporcuların kıyasıya rekabeti ile her gün farklı bir hikâye sunan dinamik bir yapı ortaya koyuyor.

8 gün, 8 etapta büyük yolculuk; 26 Nisan'da Çeşme–Selçuk (148,7 km) etabıyla başlıyor, 27 Nisan'da Aydın–Marmaris (152,8 km) ile devam ediyor. 28 Nisan'da Marmaris–Kıran (132,7 km) zirve finişiyle ilk büyük tırmanış sahne alırken, 29 Nisan'da Marmaris–Fethiye (130,4 km) etabı Akdeniz kıyılarında ilerliyor. 30 Nisan'da Patara Antik Kenti'nden Kemer'e uzanan 180,7 kilometrelik uzun etapla mücadele derinleşiyor. 1 Mayıs'ta Antalya–Feslikan (127,9 km) zirve finişli Kraliçe Etap, genel klasman dengelerini belirlerken; 2 Mayıs'ta Antalya–Antalya (152,8 km) etabı sprinterlere fırsat sunuyor. 3 Mayıs'ta Ankara–Ankara (105,2 km) final etabıyla yarış, Türkiye'nin kalbinde tamamlanıyor.

Dünya bisikletinin güçlü pelotonu Türkiye'de

TUR 2026'da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026'da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye'yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alıyor.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi:

UCI WorldTeam kategorisi:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural–Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel–Euskadi (İspanya), Team Flanders–Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Unibet Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

UCI Continental Team kategorisi:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

Formunu zirveye taşıyanlar...

Bisikletin köklü ekiplerinden XDS Astana Team, güçlü kadrosuyla genel klasman hedefiyle start alıyor. Rus pedal Lev Gonov, 2025 TUR'da kazandığı etapla kariyerinin ilk profesyonel zaferine ulaşırken, Konya'da şubat ayında düzenlenen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak formunu zirveye taşıdı.

Sprint etaplarının belirleyici ekiplerinden Alpecin–Premier Tech, Simon Dehairs (BEL) ve Florian Sénéchal (FRA) ile finişlerde etkili olmayı hedeflerken; Dehairs, 2025 TUR'un açılış etabındaki zaferiyle yarışın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Team Picnic PostNL kadrosunda yer alan Juan Guillermo Martinez (COL), 2025 TUR genel klasman üçüncülüğüyle istikrarlı performansını ortaya koyarken; Casper van Uden, Giro'daki etap zaferiyle sprint finişlerinin yükselen isimleri arasında yer alıyor.

Sprint finişlerinin en güçlü isimlerinden biri olan Fernando Gaviria (COL), Grand Tour etap zaferleriyle pelotonun en önemli finişçilerinden biri olarak Caja Rural–Seguros RGA takımı kadrosunda yarışa gelirken; Ivan Sosa (COL), Equipo Kern Pharma takımının tırmanış etaplarında fark yaratabilecek isimler arasında bulunuyor.

Fransız temsilcisi TotalEnergies kadrosunda yer alan Geoffrey Bouchard (FRA), "Dağların Kralı" unvanlarıyla tırmanış etaplarının iddialı isimlerinden biri olurken; Jordan Jegat, genel klasman mücadelesinde güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Genel klasmanın önemli isimlerinden Emanuel Buchmann (GER), Tour de France derecesiyle üst düzey deneyimini ortaya koyarken; Cofidis takımından Odd Christian Eiking (GER), etaplı yarış performansıyla zirve mücadelesinde söz sahibi olabilecek sporcular arasında yer alıyor.

İtalyan sprinterler Giovanni Lonardi ve Attilio Viviani, finiş etaplarında galibiyet hedeflerken; Fausto Masnada, tırmanış gücüyle dağ etaplarının en deneyimli isimlerinden biri olarak yarışa katılıyor.

2026 yılında kurulan Modern Adventure Pro Cycling takımı sporcusu Stefan de Bod (RSA), 2025 Tour of Mersin şampiyonluğu ile formunu ortaya koyarken, genel klasman mücadelesinde sürpriz yapabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Pelotonun en özel ekiplerinden biri olan Team Novo Nordisk ise tamamı tip-1 diyabetli sporculardan oluşan kadrosuyla yarışa ilham veren bir anlam katmaya devam ediyor.

Türk takımları sahneye çıkıyor

Türkiye'yi temsil eden 4 uluslararası kıta takımı bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alıyor.

Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından Serdar Anıl Depe (SporToto) , 2026 Tour of Mersin şampiyonu olarak formunu 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile uluslararası pelotona taşırken; Türk bisikletinin simge ve deneyimli isimlerinden Ahmet Örken (SporToto) ise 2026 yılında 13. kez start alarak TUR tarihinde en fazla katılım gösteren Türk bisikletçi unvanını tek başına eline geçiriyor. 2025 yılında kırmızı mayoyu giyerek tırmanış performansıyla öne çıkan Örken, tecrübesiyle yarışın en dikkat çeken Türk bisikletçilerinden birisi olmaya devam ediyor.

2023 yılında Kıta takımı olarak başlayan serüvene Konya temsilcisi birçok başarı sığdırdı. Bisikletin ülkemizdeki başkenti olarak da bilinen Konya, yalnız elde ettiği başarılarla değil Türk bisikletine kazandırdığı genç isimlerle de dikkat çekiyor. Konya Torku Şeker Spor'un, aynı zamanda TOHM kadrosunda yer alan ve pist ile yol bisikletinde Avrupa'da kürsü elde eden sporcuları Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı ile son olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Burak Abay ile de genel klasman ve klasman mayoları için mücadele edecek.

Team Istanbul ekibinde, 2013 Türkiye Turu şampiyonu Natnael Berhane önderliğinde dünyaca ünlü Eritreli bisikletçi Biniam Girmay'ın kardeşi Mewael Girmay, Afrika Uluslar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Awet Aman, 2024 Türkiye Turu genel klasman dördüncüsü Metkel Eyob ve geçtiğimiz sezonu pro seviyede tamamlayan Çekyalı sprinter Tomáš Bárta dikkat çekiyor.

Türkiye Turu'nun en çok geçtiği coğrafyada Muğla'da kurulan ilk kıta takımı olarak tarihe geçen ve TUR'a bu yıl ilk kez katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Halil ibrahim Doğan, genç pedal Arda Tekirdağ'ın yanı sıra, sprint etaplarında takıma liderlik edecek Kazak pedal Rudolf Remkhi, ilk Türkiye Turu'nda başarı arayacak.

Ödüller için mücadele

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında sporcular, etap zaferlerinden genel klasman liderliğine uzanan farklı kategorilerde ödüller için mücadele edecek. Toplam 128.460 Euro para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda, performansın her anı değer kazanıyor.

Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla sunulan özel ödüller kapsamında ise etap liderleri toplamda 1.200.000 mil, genel klasman lideri ise 800.000 mil ile ödüllendirilecek. Toplamda 2 milyon mile ulaşan bu ödül, sporculara yalnızca bir zafer değil, dünyayı keşfetme fırsatı sunarak TUR'un küresel vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Lider formalar zirveye taşıyacak

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda lider formalar, bu yıl da sponsorlarıyla birlikte yarışın simgesi olacak. Türk Telekom sponsorluğundaki turkuaz forma genel klasman liderine, Spor Toto sponsorluğundaki yeşil forma sprinterlere, Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı forma "Dağların Kralı"na verilecek. TGA – GoTürkiye iş birliğiyle sunulan beyaz forma ise "Türkiye Güzellikleri" klasmanının liderini temsil edecek.

26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda sporcular, bu formalar için mücadele edecek.

Takım Bilgileri:

XDS Astana Team (Kazakistan-World Tour) Bisikletin en köklü ve başarılı takımlarından biri olan XDS Astana Team, TUR'un her zaman en iddialı ekipleri arasında oldu. Geçen sene Wout Poels ile genel klasmanın yanı sıra toplamda dört etap kazanan takım, geçmişte Mark Cavendish gibi bir efsaneyi de TUR'a getirmişti.

Alpecin-Premier Tech (Belçika-World Tour) Sprintler ve klasiklerin lider ekiplerinden Alpecin - premier Tech, Türkiye Turu'ndaki sprint finişlerinin hakimi konumunda. Jasper Philipsen gibi dünya çapında yıldızlarla geçmiş yıllarda Türkiye'de peş peşe unutulmaz etap zaferlerine imza atan bu takım, TUR'da en sık yarışan ekiplerden bir tanesi.

Team Picnic PostNL (Hollanda-World Tour) Hollanda bisiklet ekolünün temsilcisi Team Picnic PostNL, geçmişte Fabio Jakobsen ve Tobias Lund Andresen gibi yeteneklerle TUR'a gelmiş, 2024'te Frank van den Broek ile turkuaz mayoyu kazanmıştı. Bu yıl da hem sprintleri hem tırmanışları hedefliyor olacaklar.

Burgos-Burpellet-BH (İspanya-ProTeam) İspanyol bisikletinin mücadeleci ruhunu yansıtan Burgos-Burpellet-BH, kaçışların ve atakların öne çıkan takımlarından. 2023'te Victor Langellotti ile Meryemana'da kazanan takımın hedefi, bir kez daha tırmanışlı günler olacak.

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya-ProTeam) Yeşil-beyazlı formalarıyla pelotonun dikkat çeken ekiplerinden biri olan Caja Rural-Seguros-RGA, kendi evlerinde başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nda ilk kez yarışacak. Geçmişte Pello Bilbao ile etap, José Gonçalves ile turkuaz mayoyu kazanan takım, kendileri için çok önemli olan Fransa Bisiklet Turu'nun provasını Türkiye'de gerçekleştirecek.

Equipo Kern Pharma (İspanya-ProTeam) İspanyol bisikletine birçok genç yıldız kazandıran Ewuipo Kern Pharma, son yıllarda TUR'a düzenli olarak katılıyor. 2020'de kurulan takım adını özellikle, 2024 İspanya Turu'nda kazandığı üç etapla duyurmuştu.

Euskaltel - Euskadi (İspanya-ProTeam) Bask bisikletinin efsanevi turuncu renginin günümüzdeki temsilcisi olan Euskaltel-Euskadi, Bask bölgesinin yokuşçu geleneğini Türkiye'nin zorlu tırmanışlarına taşıyor. 2018'de yeniden kurulan ekip, 2020'den beri ise ProTeam seviyesinde yarışıyor.

Team Flanders- Baloise (Belçika-ProTeam) Belçika'nın köklü bisiklet kültürünü yansıtan Team Flanders-Baloise, Belçika'nın Flaman bölgesinin adını taşıyor. Ekip bahar aylarını Belçika'nın taşlı yollarında geçirdi. Kaçış grupları ve ataklarla kendini gösteren Belçika temsilcisi, özellikle kaotik yarışlarda öne çıkıyor.

Team Novo Nordisk (ABD-ProTeam) Tamamı tip-1 diyabetli sporculardan oluşan bu takım, Türkiye Turu'nun düzenli konuklarından. Yıllardır TUR'da bir yandan kaçış gruplarında kendilerini gösteriyor, bir yandan da izleyenlere ilham oluyorlar.

Team Polti VisitMalta (İtalya-ProTeam) İki bisiklet efsanesi Ivan Basso ve Alberto Contador'un kurduğu takım hem sprint hem tırmanışların iddialı ekiplerinden. TUR'da 2024'te Giovanni Lonardi ile harika bir etap zaferi tadan İtalyan takımı, bu yıl da Türkiye'ye etap hedefiyle geliyor.

Solution Tech Nippo Rali (İtalya-ProTeam) 2022'de kurulan ve ilk profesyonel zaferini aynı sene Antalya'da elde eden ekip, 2023'te Giro d'Italia'da yarışmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyorlar ve hedefleri sprint etapları ile kaçışlar olacak.

TotalEnergies (Fransa-ProTeam) Tamamen Fransız bisikletçilerden oluşan bir kadroya sahip olan TotalEnergies, yarışın kontrolünü ele alabilecek takımlardan biri. Farklı sponsorlar ile yıllarca WorldTeam seviyesinde yarışan ekip, şu anda ProTeam klasmanında yarışsa da TUR'un en iddialı kadroları arasında yer alıyor.

Unibet Rose Rockets (Fransa-ProTeam) Pelotonun en yeni ve renkli takımlarıdan olan Unibet Rose Rockets, köklerini Bas Tietema'nın YouTube kanalından alıyor. Birkaç hafta sonra İtalya Bisiklet Turu'na ilk kez katılacak takımın TUR boyunca sosyal medya kanallarına üreteceği içerikler, en az mücadele gücü kadar yarışa keyif katacak.

Bardiani CSF 7 Saber (İtalya-ProTeam) Yeşil formalarıyla tanıdığımız Bardiani CSF 7 Saber, Türkiye Turu tarihinin en istikrarlı takımlarından. 2023'te Giulio Pelizzari gibi bir yeteneği TUR'a getiren takım, ev sahibi oldukları İtalya Bisiklet Turu'nun son provasını Türkiye'de yapacak.

Cofidis (Fransa-ProTeam) Geçtiğimiz yılın sonunda WorldTeam lisansını kaybeden Cofidis, ProTeam seviyesinde yarışıyor. Bu yarışa tırmanış ağırlıklı bir kadroyla gelen Fransız takımı, genel klasmanın en büyük adaylarından olacak.

MBH Bank CSB Telecom Fort (Macaristan-ProTeam) Bu sezon ilk kez ProTeam seviyesinde yarışmaya başlayan Macaristan takımı, İtalyan bisikletçilerin yoğun olduğu bir çekirdeğe sahip. Bu yarışta alacakları bir galibiyet, onlar için sezonun en önemli zaferi olabilir.

Modern Adventure Pro Cycling (ABD-ProTeam) ABD'li eski bisikletçi George Hincapie tarafından bu sezonun başında kurulan ekip, henüz ilk sezonunda ProTeam lisansı almayı başardı. Şimdiye dek uluslararası yarışlarda hiç galibiyeti olmayan ekip, TUR'da bir ilke imza atabilir.

Istanbul Team (Türkiye-Continental) 2023'te Beykoz adıyla kurulan takım, dört yıldır Continental seviyede mücadele ediyor. Onlar için sezonun en büyük yarışı olan TUR'a, milli sporcularımız ve TUR'un 2013 şampiyonu Eritreli Natnael Berhane ile geliyorlar.

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye-Continental) 2026'nın Avrupa Bisiklet Başkenti olan Konya, yol bisikleti takımı ile TUR'da kaçışlar ve etaplar peşinde koşacak. Ramazan Yılmaz'ın Antalya Turu'ndaki etap galibiyeti, takımın TUR'dan beklentilerini arttırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye-Continental) Bu sezonun başında Continental seviyede kurulan takım, ilk kez TUR'da mücadele edecek olsa da tecrübeli bir kadroya sahip. Yarışın üç etabının Muğla ilinde bitiyor olması ise takım için büyük bir motivasyon.

Spor Toto Cycling Team (Türkiye Continental) Türkiye'nin en uzun süredir Continental seviyede yarışan takımı olan Spor Toto Cycling Team, yarışa oldukça tecrübeli bir kadroyla geliyor. Geçen yıl kırmızı Mayoyu kıl payı kaçıran takım, bu yıl TUR'da kaçışlar ve özel mayoların peşinde koşacak.

ATT Investments (Çekya-Continental) Pelotondaki 10'uncu yılını deviren Çekya takımı ATT Investments, TUR'da ilk kez sahne alıyor. TUR, ağırlıklı olarak Çek ve Polonyalı bisikletçilerden oluşan ekip için önemli bir vitrin niteliğinde.

Tarteletto-Isorex (Belçika- Continental) Belçika'nın köklü kıta takımlarından biri olarak Avrupa pelotonunda istikrarlı performansıyla dikkat çeken ekip, Türkiye'de düzenlenen uluslararası yarışların da gediklilerinden. Öyle ki son olarak Mersin Turu'nda takım klasmanını kazanarak başarısını bir kez daha kanıtladılar.