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Spor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ronaldo'nun garip hareketleri sosyal medyayı salladı

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Ronaldo'nun sahanın ortasında kendi kendine söylenmesi ve yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ronaldo'nun garip hareketleri sosyal medyayı salladı
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Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.

Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.

Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 38 maça çıktı. 40 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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