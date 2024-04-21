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Spor

Dünya derbisini Boca Juniors kazandı!

Arjantin Profesyonel Lig Kupası çeyrek finalinde Boca Juniors, karşılaştığı River Plate'i 3-2 mağlup etti.

21 Nisan 2024 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Dünya derbisini Boca Juniors kazandı!
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Profesyonel Lig Kupası çeyrek final maçında Boca Juniors, River Plate ile karşılaştı.

Estadio Mas Monumental'de oynanan maçı Boca Juniors 3-2 kazandı. Boca'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 67. dakikalarda Miguel Merentiel, 62. dakikada ise Edin Son Cavani kaydetti. River Plate'in gollerini 10. dakikada Miguel Borja ve 90+7. dakikada Paulo Diaz'dan geldi.

Edinson Cavani, Boca Juniors formasıyla bu sezonki 9. golünü attı.

Bu sonuçla Boca, üst üste ikinci galibiyetini aldı. River Plate ise 2 maç sonra kaybetti.

Diego Martinez'in öğrencileri bu galibiyetin ardından yarı finale yükseldi ve Estudiantes'in rakibi oldu.

  • Boca Juniors
  • River Plate
  • Arjantin Profesyonel Lig

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