Dünya devi Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla umut vaad eden ve Galatasaray maçında attığı golle hayli ilgi toplayan Eljif Elmas için La Gazzetta dello Sport çarpıcı bir iddiada bulundu. Süper Lig haricinde Makedonya formasıyla Avrupa elemelerinde gösterdiği performansla dev kulüplerin scoutlarını harekete geçiren Eljif'in İnter tarafından yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı lacivertli kulübün 19 yaşındaki oyuncusunu 20 milyon euro'dan aşağıya bırakmayacağı not düşüldü. Fiorentina, Lazio, Tottenham'ın kadrolarında görmek istediği Eljif Elmas için girişimlere başladığı belirtilen İnter'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a çıkarma yapacağı yazıldı.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Eljif Elmas 2 atmayı başardı. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcuyla 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.